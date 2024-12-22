«Украинские железные дороги» убрали русский язык с билетов на поезда
22 декабря 202406:01
Компания «Украинские железные дороги» отказалась от русского языка на билетах на поезда, сообщил в Telegram заместитель министра развития общин и территорий страны Тимур Ткаченко.
Выбор сделан в пользу украинского и английского языков. Ткаченко заявил, что данная мера – важный шаг в рамках евроинтеграции.
Ранее языковой омбудсмен Украины пожаловался на плохое владение детьми госязыком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru