«Украинские железные дороги» убрали русский язык с билетов на поезда

Компания «Украинские железные дороги» отказалась от русского языка на билетах на поезда, сообщил в Telegram заместитель министра развития общин и территорий страны Тимур Ткаченко.

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Выбор сделан в пользу украинского и английского языков. Ткаченко заявил, что данная мера – важный шаг в рамках евроинтеграции.

Ранее языковой омбудсмен Украины пожаловался на плохое владение детьми госязыком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: АО "Мосинжпроект"
ТЕГИ:Русский ЯзыкЖелезная ДорогаУкраина

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