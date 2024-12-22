В Забайкальском крае столкнулись поезда, 42 вагона сошли с рельсов
22 декабря 202409:01
В Забайкальском крае на перегоне Бушулей-Жирекен столкнулись два грузовых поезда, сообщает в Telegram Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Происшествие случилось около 07:30 по местному времени на 6623 км Забайкальской железной дороги. У первого поезда с рельсов сошли 35 вагонов, у другого — семь. Они перевозили уголь.
Пострадавших и угрозы экологии нет. Движение приостановлено в обоих направлениях.
Ранее 42 человека пострадали в аварии с поездом под Мурманском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru