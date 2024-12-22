США сбили свой истребитель над Красным морем

Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке над Красным морем, сообщает Associated Press.

Хуситы заявили, что атаковали военную цель в Тель-Авиве

Под огонь попал истребитель, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов.

Два пилота катапультировались. Их нашли живыми.

Ранее хуситы сообщили о ракетной атаке на эсминец США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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