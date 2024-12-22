Летевшие в пропавшем на Камчатке Ан-2 люди живы
22 декабря 202407:01
Три человека, которые находились в пропавшем 19 декабря на Камчатке Ан-2, живы, сообщает РИА Новости.
Среди них — два пилота и пассажир. Людей эвакуируют с места ЧП в районе горы Тундровая.
В ГУМЧС России по Камчатскому краю заявили, что состояние спасенных оценят в больнице.
Самолет Ан-2 пропал на Камчатке неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru