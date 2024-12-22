Летевшие в пропавшем на Камчатке Ан-2 люди живы

Три человека, которые находились в пропавшем 19 декабря на Камчатке Ан-2, живы, сообщает РИА Новости.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

Среди них — два пилота и пассажир. Людей эвакуируют с места ЧП в районе горы Тундровая.

В ГУМЧС России по Камчатскому краю заявили, что состояние спасенных оценят в больнице.

Самолет Ан-2 пропал на Камчатке неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КамчаткаСамолётАн-2

Горячие новости

Все новости

партнеры