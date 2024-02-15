Набросок Микеланджело выставили на торги всего за восемь тысяч долларов
На торги выставлен набросок итальянского мастера Микеланджело, говорится на сайте Artnet.
Эксперты оценили набросок всего в шесть-восемь тысяч долларов. Набросок представляет собой чернильную диаграмму куска мрамора, который был необходим Микеланджело для статуи.
Происхождение наброска датируется около 1863 году. Его подарил последний прямой потомок художника Козимо Буонаротти англичанину Джону Боурингу. Впоследствии Боуринг стал губернатором Гонконга.
Отмечается, что торги состоятся 17 марта в Лондоне.
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