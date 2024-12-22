СМИ: Подозреваемый в теракте в Германии назвал свой мотив

Задержанный в Германии за наезд на людей на рождественском рынке в Магдебурге Талеб А. объяснил свое решение, сообщает Der Spiegel со ссылкой на старшего прокурора Хорста Хоменса.

Психиатр-мигрант и 2 погибших: В Магдебурге автомобиль наехал на толпу

По его словам, злоумышленник объяснил свои действия плохим обращением властей ФРГ с беженцами из Саудовской Аравии. В настоящее время правоохранители проверяют, соответствуют ли слова террориста действительности.

Число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до пяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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