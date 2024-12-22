Глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве

Уходящий в отставку глава ЦРУ США Билл Бёрнс прибыл на Украину с последним визитом.

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В Киеве его встретил глава государства Владимир Зеленский. По словам президента, как правило, о таких визитах не сообщается, однако на этот раз было решено сделать исключение. Зеленский поблагодарил Бёрнса в Telegram за оказанную помощь и выразил надежду на новые встречи. Другие подробности он не сообщил.

Ранее экс-аналитик ЦРУ: Зеленского могут ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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