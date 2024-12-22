СМИ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссера Джастина Бальдони за домогательства
Голливудская актриса Блейк Лайвли обратилась с иском в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони, сообщает ресурс TMZ.
Она выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах. Во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала съемочный процесс.
Стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин.
Ранее во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства. Противоправные деяния были совершены в 2018 году в отношении актрисы Шарлотты Арну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru