СМИ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссера Джастина Бальдони за домогательства

Голливудская актриса Блейк Лайвли обратилась с иском в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони, сообщает ресурс TMZ.

Она выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах. Во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала съемочный процесс.

Стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин.

Ранее во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства. Противоправные деяния были совершены в 2018 году в отношении актрисы Шарлотты Арну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

