Считавшуюся утраченной акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч

Раннюю акварель Уильяма Тернера, которую ранее считали утраченной, выставили на торги, сообщили в аукционном доме Minster Auctions.

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Художник написал её, когда ему был 21 год. На ней изображен старинный замок в графстве Хартфордшир. Работу случайно обнаружили на чердаке одного из загородных домов в Англии. После проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что она принадлежит кисти Тернера.

Начальная цена акварели определена в размере £50 тысяч.

Ранее картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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