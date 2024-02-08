Считавшуюся утраченной акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч

Художник написал её, когда ему был 21 год. На ней изображен старинный замок в графстве Хартфордшир. Работу случайно обнаружили на чердаке одного из загородных домов в Англии. После проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что она принадлежит кисти Тернера.

Начальная цена акварели определена в размере £50 тысяч.

Ранее картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

