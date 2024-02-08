Считавшуюся утраченной акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч
Раннюю акварель Уильяма Тернера, которую ранее считали утраченной, выставили на торги, сообщили в аукционном доме Minster Auctions.
Художник написал её, когда ему был 21 год. На ней изображен старинный замок в графстве Хартфордшир. Работу случайно обнаружили на чердаке одного из загородных домов в Англии. После проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что она принадлежит кисти Тернера.
Начальная цена акварели определена в размере £50 тысяч.
Ранее картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru