Бастрыкин поручил завести дело после сообщения об истязании детей в Адыгее

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Адыгее завести уголовное дело после появления информации о регулярном истязании троих детей их отцом и мачехой, сообщает в Telegram СК РФ.

Отмечается, что двое старших детей смогли сбежать к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца.

Ранее троих опекунов отправили в колонию за избиение приемных детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ДетиСКРАлександр Бастрыкин

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