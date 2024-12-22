Бастрыкин поручил завести дело после сообщения об истязании детей в Адыгее
22 декабря 202404:31
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Адыгее завести уголовное дело после появления информации о регулярном истязании троих детей их отцом и мачехой, сообщает в Telegram СК РФ.
Отмечается, что двое старших детей смогли сбежать к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца.
Ранее троих опекунов отправили в колонию за избиение приемных детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru