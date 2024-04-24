«На победу не рассчитываю»: Драгунский оценил свои шансы на «Большую книгу»

«Премия авторитетная, интересная. Я попробовал подать книжку в первый раз за много лет. Не могу сказать, что для меня это очень важно, но, конечно, это приятно. Писателю приятен любой знак, любая положительная отметка. Однако победы я совершенно не ожидаю: как получится, так и получится. Вряд ли от этого что что-то в моей жизни изменится. Во-первых, я очень старый человек. Во-вторых, я написал очень много книг. Это просто часть процесса, часть моей жизни — как поход в театр, как приятные гости, как чтение книг. Не рассчитываю я и на улучшение финансового положения благодаря премии. Для меня это не имеет значения, я достаточно хорошо зарабатываю. Я дал согласие на то, чтобы меня выдвинуло издательство, понятно, что писатель подает заявку не сам, это делает либо издательство, либо писательский союз, иначе работ было бы гораздо больше. А так — всего порядка 250 человек», — сказал Драгунский.

Собеседник НСН пояснил, почему крайне редко выдвигает свои работы на премии.

«Дело в том, что я за свою пятнадцатилетнюю писательскую жизнь был членом жюри в шести премиях, а в двух премиях был председателем жюри. Поэтому я знаю всю кухню этих премий. Я знаю, что там огромное значение имеют договоренности. Идут какие-то тактические разборки внутри. Мне бы не очень хотелось, чтобы мой текст был предметом обменов, договоренностей, балансов и так далее», — добавил писатель.

В заключение Драгунский отметил, что согласен с присуждением в 2023 году премии «Большая книга» роману «Чагин» писателя Евгения Водолазкина.

«Честно говоря, я не читал этот роман, но Водолазкин — писатель талантливый. В жюри сидят люди не глупее меня. Почему я должен с ними спорить?» — заключил литератор.

Ранее Драгунский заявил, что повлиять на присуждение Нобелевской премии по литературе норвежскому драматургу Юну Фоссе могло желание жюри сделать неочевидный выбор в пользу представителя Скандинавии впервые за долгое время.

