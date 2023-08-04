«Новые вызовы!»: Драгунский заявил, что ИИ сможет конкурировать с писателями

Искусственный интеллект (ИИ) сможет легко конкурировать с некоторыми авторами, заявил писатель Денис Драгунский в интервью НСН. Он отметил, что ИИ бросит писателям новый вызов и привнесет разнообразие в творческую жизнь.

Ранее сообщалось, что художественное произведение, созданное при помощи искусственного интеллекта, вышло в финал конкурса авторов и чтецов фантастики «Проект особого значения». Отмечается, что это дебют нейросети в литературном состязании, причем она участвовала на условиях анонимности. Денис Драгунский положительно оценил использование ИИ в написании произведений.