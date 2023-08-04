«Новые вызовы!»: Драгунский заявил, что ИИ сможет конкурировать с писателями
Не важно, кто написал книгу – искусственный интеллект или живой автор, отметил в эфире НСН писатель Денис Драгунский. По его словам, главное, чтобы она была интересной.
Искусственный интеллект (ИИ) сможет легко конкурировать с некоторыми авторами, заявил писатель Денис Драгунский в интервью НСН. Он отметил, что ИИ бросит писателям новый вызов и привнесет разнообразие в творческую жизнь.
Ранее сообщалось, что художественное произведение, созданное при помощи искусственного интеллекта, вышло в финал конкурса авторов и чтецов фантастики «Проект особого значения». Отмечается, что это дебют нейросети в литературном состязании, причем она участвовала на условиях анонимности. Денис Драгунский положительно оценил использование ИИ в написании произведений.
«Было бы интересно прочитать это произведение. Все, что происходит в мире технологий – это всегда новые вызовы, новые проблемы и разнообразие творческой жизни. Когда я читаю книгу, то на первых двух страницах я понимаю, нужно читать ее дальше или нет. Если книга интересная, то все равно, кто ее написал: нейросеть или живой автор. Некоторые люди говорят: я хочу читать книгу, которую написал настоящий охотник за бизонами или бывший заключенный… Это неправильный подход, речь идет о тексте, а не биографии автора. Существуют такие писатели, с которыми легко может конкурировать ИИ», - сказал Драгунский.
Ранее заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН заявил, что если искусственный интеллект в будущем станет разумным, то он сможет заменить живых писателей, однако пока этого не произошло. При этом он не исключил, что ИИ сможет создавать интересный и качественный литературный продукт, сообщает «Радиоточка НСН».
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