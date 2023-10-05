«Решили удивить!»: Драгунский о присуждении Нобелевки скандинаву Фоссе

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, которая выражает невыразимое». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается, что сегодня Фоссе — один из самых популярных драматургов, чья проза становится все более известной. Драгунский предположил, почему премию получил именно Фоссе.

«Во-первых, в назначении премии играет огромную роль желание жюри накрутить хвоста ожидающим, удивить, сделать нечто неочевидное. Поэтому премию получили не Джоан Роулинг, не Салман Рушди, не Мишель Уэльбек, не Харуки Мураками, не Адонис, а Фоссе. Во-вторых, может быть, жюри наконец-то присудило премию скандинаву. В течение первых десяти или даже двадцати лет существования Нобелевской премии был явный скандинавский перекос. Потом организаторы отошли от этого, стали присуждать премии людям из разных стран. Возможно, сейчас они вспомнили о том, что это их премия. Литературные качества произведения при присуждении премии отходят далеко не на первый план. Не последнюю роль играет и политика», — сказал Драгунский.

Собеседник НСН рассказал о своих фаворитах в литературе.

«Я ставил на Уэльбека, Мураками — очень известного человека, весьма серьезного писателя, которого весь мир с увлечением читает несколько десятков лет. Букмекеры ставили на маститых литераторов — Нгуги Ва Тхионго, сирийского поэта Адониса. Допускаю, что Фоссе — действительно очень хороший драматург, хотя я не знаю его творчество», — отметил писатель.

Драгунский допустил, что ознакомится с творчеством Фоссе после присуждения ему Нобелевской премии.

«Не то, чтобы все брошу и побегу читать, но зарубочку себе сделал. Выдастся свободное время или зайдет разговор с кем-то из знакомых литературоведов — попрошу рассказать мне про Фоссе. Тем более, что он пишет пьесы, а пьеса — это такая штука, которую читать тяжеловато. Их хорошо бы смотреть на сцене. У нас же его вроде бы не ставят. Хотя, может, теперь и поставят, разговоры про отмену культуры — это бред», — заключил литератор.

В свою очередь писатель-фантаст Сергей Лукьяненко объяснил решение организаторов присудить Нобелевскую премию Фоссе политическими соображениями.

«Совершенно не в курсе, кто он такой. Вообще Нобелевская премия давным-давно является чисто политической», — подчеркнул он.

Ранее на 89-м году жизни умер японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

