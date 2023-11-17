Гергиев косвенно подтвердил свое возможное назначение на пост главы ГАБТа и Мариинки

Дирижер и художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».

«Но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным», - цитирует дирижера РИА Новости.