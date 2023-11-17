Гергиев косвенно подтвердил свое возможное назначение на пост главы ГАБТа и Мариинки

Дирижер и художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».

«Но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным», - цитирует дирижера РИА Новости.

Швыдкой подтвердил совмещение Гергиевым руководства Большим и Мариинкой

Так Гергиев прокомментировал информацию о возможном назначении его директором и художественным руководителем Большого театра. Заявление прозвучало в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По данным СМИ, Гергиев будет совмещать должность генерального директора и художественного руководителя сразу Большого и Мариинского театров.

Сегодня Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, просьба была удовлетворена.Создать объединённую дирекцию Большого и Мариинского театров в прошлом году предложил президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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