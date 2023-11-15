СМИ: дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр
Дирижер и художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр в Москве, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.
По информации издания, на посту главы Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который покинет пост по собственному желанию.
В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства отметил вклад дирижера в в развитие культуры и искусства.
В сентябре на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра президент назвал его коллектив одним из самых талантливых в мире, напоминает «Радиоточка НСН».
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