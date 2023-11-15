СМИ: дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр

По информации издания, на посту главы Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который покинет пост по собственному желанию.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства отметил вклад дирижера в в развитие культуры и искусства.

В сентябре на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра президент назвал его коллектив одним из самых талантливых в мире, напоминает «Радиоточка НСН».

