СМИ: дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр

Дирижер и художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр в Москве, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижёра Гергиева

По информации издания, на посту главы Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который покинет пост по собственному желанию.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства отметил вклад дирижера в в развитие культуры и искусства.

В сентябре на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра президент назвал его коллектив одним из самых талантливых в мире, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Emil Georgiev 2
ТЕГИ:Большой ТеатрМариинский ТеатрВалерий Гергиев

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