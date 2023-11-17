СМИ: Директор Большого театра покинул пост по собственному желанию

Ранее СМИ сообщили, что дирижер и художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр в Москве. Он будет совмещать должность генерального директора и художественного руководителя этих учреждений.

Создать объединённую дирекцию Большого и Мариинского театров в прошлом году предложил президент РФ Владимир Путин.







