СМИ: Директор Большого театра покинул пост по собственному желанию

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщил Forbes осведомленный источник.

По данным издания, просьба была удовлетворена.

«Гений!»: Цискаридзе о возможном назначении Гергиева руководителем Большого театра

Ранее СМИ сообщили, что дирижер и художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр в Москве. Он будет совмещать должность генерального директора и художественного руководителя этих учреждений.

Создать объединённую дирекцию Большого и Мариинского театров в прошлом году предложил президент РФ Владимир Путин.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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