На актера Дмитрия Назарова завели дело о дискредитации ВС РФ
Административное дело о дискредитации российской армии заведено в отношении народного артиста России, актёра Дмитрия Назарова, сообщили НСН в Тверском районном суде столицы.
Ранее актёр выступил против специальной военной операции (СВО) на Украине, на фоне заявлений артиста был отменен его спектакль в Нижнем Тагиле. Также сообщалось, что Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева были уволены из Московского художественного театра имени А.П. Чехова из-за антироссийской позиции.
СМИ писали, что до увольнения художественный руководитель МХТ Константин Хабенский обсуждал с Назаровым его позицию. Однако после того, как худрук увидел интервью актёра на YouTube, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», он уволил артиста и его супругу.
Артист в интервью рассказывал, что не раз получал в соцсетях предложения пожертвовать деньги на закупку оружия и беспилотников для Вооруженных сил Украины, на которые всегда отвечал отказом.
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