Актер Назаров заверил, что отвечает отказом на предложения проспонсировать ВСУ
Уволенный из МХТ имени Чехова за осуждение СВО актер Дмитрий Назаров в интервью рассказал, что не раз получал в соцсетях предложение пожертвовать деньги на закупку оружия и беспилотников для Вооруженных сил Украины.
«Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете?» — возмутился актер.
Он подчеркнул, что всегда надо отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи пойти никогда нельзя.
Ранее, как сообщала НСН, Дмитрия Назарова исключат из новой экранизации «Двенадцати стульев».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России
- Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
- Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха
- Метрополитен-музей вновь изменил национальность Ивана Айвазовского
- США выделят новый пакет военной помощи Украине
- Китай отменит ограничения на въезд туристов из России
- Мелитополь стал столицей Запорожской области
- Экс-разведчик США Риттер допустил бунт ВСУ против Зеленского
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика «Спутник V»
- Актер Назаров заверил, что отвечает отказом на предложения проспонсировать ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru