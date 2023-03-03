Актер Назаров заверил, что отвечает отказом на предложения проспонсировать ВСУ

«Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете?» — возмутился актер.

Он подчеркнул, что всегда надо отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи пойти никогда нельзя.

Ранее, как сообщала НСН, Дмитрия Назарова исключат из новой экранизации «Двенадцати стульев».

