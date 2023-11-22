На актера Чиркова составили протокол за дебош на детском конкурсе
Протокол о хулиганстве был составлен на актёра Сергея Чиркова, который устроил дебош на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Обнинске, сообщает РИА Новости.
По словам родителей, артист появился на смотре «в полном неадеквате», курил на сцене и матерился при детях. В соцсетях были опубликованы видео с места происшествия.
Директор дворца культуры Ирина Пахомова заявила, что лично выгнала актёра и отправила в Москву, отказавшись от его участия в качестве члена жюри.
Родители написали на Чиркова заявление в полицию, однако после начала проверки он сам пришёл к стражам порядка, дал пояснения и извинился за своё поведение. В отношении актёра составили протокол о мелком хулиганстве, за что его могут арестовать на срок до 15 суток. Кроме того, ему грозит штраф за курение в неположенном месте.
Ранее В Москве арестовали мужчину, сделавшего предложение девушке в метро. Молодого человека и его возлюбленную в мелком хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ТНТ объявила дату и время премьеры сериала «Букины»
- В Россию вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу
- Кадыров назвал извинения достойным поступком
- В Магаданской области иностранцам запретили работать на транспорте
- Шнурова обязали выплатить компенсацию за использование чужого фото в клипе
- Умер актер фильма «Битва за Севастополь»
- Доля нелегальной китайской черной икры в России превысила 40%
- На актера Чиркова составили протокол за дебош на детском конкурсе
- Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом»
- Музыканты Ваенги 2 километра шли по заснеженной трассе на концерт в Пензе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru