На актера Чиркова составили протокол за дебош на детском конкурсе

По словам родителей, артист появился на смотре «в полном неадеквате», курил на сцене и матерился при детях. В соцсетях были опубликованы видео с места происшествия.

Директор дворца культуры Ирина Пахомова заявила, что лично выгнала актёра и отправила в Москву, отказавшись от его участия в качестве члена жюри.

Родители написали на Чиркова заявление в полицию, однако после начала проверки он сам пришёл к стражам порядка, дал пояснения и извинился за своё поведение. В отношении актёра составили протокол о мелком хулиганстве, за что его могут арестовать на срок до 15 суток. Кроме того, ему грозит штраф за курение в неположенном месте.

Ранее В Москве арестовали мужчину, сделавшего предложение девушке в метро. Молодого человека и его возлюбленную в мелком хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

