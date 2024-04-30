Жена экс-адвоката Пашаева подтвердила его ранение в зоне СВО

По словам собеседницы агентства, она общалась с супругом ночью. Пашаев сообщил, что он эвакуирован и находится в безопасности.

«Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами… Слава Богу, что жизненно важные органы у него не задеты», — подчеркнула жена экс-адвоката.

Женщина предположила, что ее мужа доставили в ближайший военный госпиталь.

Эльман Пашаев участвует в СВО почти два года, мужчина служит в 95-м стрелковом полку, отмечает РЕН ТВ.

