Жена экс-адвоката Пашаева подтвердила его ранение в зоне СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев получил ранение в ногу и контузию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила жена пострадавшего Алена в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседницы агентства, она общалась с супругом ночью. Пашаев сообщил, что он эвакуирован и находится в безопасности.

«Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами… Слава Богу, что жизненно важные органы у него не задеты», — подчеркнула жена экс-адвоката.

Женщина предположила, что ее мужа доставили в ближайший военный госпиталь.

Эльман Пашаев участвует в СВО почти два года, мужчина служит в 95-м стрелковом полку, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпецоперацияЭльман Пашаев

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