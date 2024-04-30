Курс евро превысил 100 рублей впервые с 19 апреля
30 апреля 202412:36
Курс евро превысил 100 рублей впервые с 19 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.
На торгах во вторник европейская валюта растет, в 11:59 мск она держалась на уровне 100 рублей. К 12:18 по Москве евро достиг 100,15 рублей.
При этом доллар в ходе торгов поднялся до 93,41 рубля.
Между тем первый зампред Банка России Сергей Дубинин заявил, что РФ не вернется к фиксированному курсу рубля. По словам эксперта, такой шаг невозможен, он означал бы переход к административному ценообразованию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru