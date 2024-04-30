Космический экипаж «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю
Экипаж пилотируемого китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» благополучно вернулся на Землю после шестимесячного пребывания на орбитальной станции Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР 30 апреля.
По информации телеканала, опубликованной в социальной сети X (бывшей Twitter), китайские космонавты совершили посадку на площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Экипаж корабля «Шэньчжоу-17» провел на борту китайской орбитальной станции шесть месяцев с момента запуска в июне 2022 года.
Ранее российское Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании Международной научной лунной станции. Как сообщает пресс-служба кабмина, реализация данного соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства Москвы и Китая, развитию совместной космической деятельности, а также закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия, Бразилия и Парагвай стали основными поставщиками мяса в Россию
- Космический экипаж «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю
- Уровень воды в Ишиме у села Викулово достиг опасной отметки
- В Белгородской области сбит украинский беспилотник
- В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром
- Раненый экс-адвокат: Пашаев в зоне СВО воюет и производит дроны
- В Лондоне мужчина напал на прохожих с самурайским мечом
- Кокорев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи»
- Курс евро превысил 100 рублей впервые с 19 апреля
- Два человека пострадали при обстреле курского села Козино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru