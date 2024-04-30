Космический экипаж «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю

Экипаж пилотируемого китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» благополучно вернулся на Землю после шестимесячного пребывания на орбитальной станции Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР 30 апреля.

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования

По информации телеканала, опубликованной в социальной сети X (бывшей Twitter), китайские космонавты совершили посадку на площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Экипаж корабля «Шэньчжоу-17» провел на борту китайской орбитальной станции шесть месяцев с момента запуска в июне 2022 года.

Ранее российское Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании Международной научной лунной станции. Как сообщает пресс-служба кабмина, реализация данного соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства Москвы и Китая, развитию совместной космической деятельности, а также закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:КосмонавтыКосмосКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры