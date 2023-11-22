В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле осудили за езду во время заплыва

В Нижнем Новгороде вынесен приговор мужчине, действия которого угрожали жизни десяткам человек во время массового заплыва в Волге, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Полиция задержала лихача, проплывшего сквозь пловцов на гидроцикле

Во время заезда на скутере по головам спортсменов-любителей пострадал один человек. Лихач не остановился и скрылся, но на следующий день явился с повинной. Летом во время массового заплыва по Волге Александр Быков промчался посреди толпы спортсменов. После этого он не притормозил, а прибавил газу и скрылся.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Из-под стражи мужчину освободили в зале суда. Однако суд лишил его прав на 2,5 года, а также обязал заплатить 600 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что управлявшему гидроциклом водителю сигналили и пытались перерезать путь, однако он сумел попасть на территорию с пловцами на большой скорости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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