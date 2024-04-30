Уровень воды в Ишиме у села Викулово достиг опасной отметки
30 апреля 202413:46
В Тюменской области, по данным информационного центра регионального правительства, в селе Викулово уровень воды в реке Ишим по состоянию на 14:00 30 апреля достиг критерия опасного явления и составил 1005 сантиметров.
Отмечается, что за последние восемь часов уровень воды поднялся на 29 сантиметров.
Ранее глава Арбатского муниципального района Тюменской области Игорь Васильев сообщил, что в районе оказались подтопленными пять деревень. Днем ранее в соседнем селе Абатское уровень воды в Ишиме превысил 1215 сантиметров при критической отметке опасного явления 960 сантиметров для этого населенного пункта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru