В Лондоне мужчина напал на прохожих с самурайским мечом

По данным правоохранителей, инцидент произошел в районе Хейнот. Злоумышленник напал на прохожих и двух полицейских, у нескольких человек зафиксировали резаные раны. Нападавшего задержали. Полицейские не связывают ЧП с терроризмом.

По данным службы скорой помощи Лондона, после нападения были госпитализированы пять человек.

Как пишет Telegraph со ссылкой на очевидцев, мужчина за рулем фургона врезался в здание, а затем «бегал с самурайским мечом» и ранил четырех человек.

