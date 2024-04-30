В Лондоне мужчина напал на прохожих с самурайским мечом
Мужчина, вооруженный мечом, напал на прохожих в восточном Лондоне, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба полиции британской столицы.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в районе Хейнот. Злоумышленник напал на прохожих и двух полицейских, у нескольких человек зафиксировали резаные раны. Нападавшего задержали. Полицейские не связывают ЧП с терроризмом.
По данным службы скорой помощи Лондона, после нападения были госпитализированы пять человек.
Как пишет Telegraph со ссылкой на очевидцев, мужчина за рулем фургона врезался в здание, а затем «бегал с самурайским мечом» и ранил четырех человек.
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