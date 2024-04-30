В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло сарай частного жилого домовладения, также повреждены линии электро- и газоснабжения», - сообщил белгородский губернатор.

На месте находятся оперативные и аварийные службы, написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
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