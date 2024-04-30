В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром
30 апреля 202413:15
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло сарай частного жилого домовладения, также повреждены линии электро- и газоснабжения», - сообщил белгородский губернатор.
На месте находятся оперативные и аварийные службы, написал Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru