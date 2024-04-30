Кокорев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи»

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Кокорев покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как отметили в «Сочи», 30 апреля истек срок действия контракта специалиста, возглавлявшего команду с января 2023 года.

«"Сочи" благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу», — отметили в пресс-службе.

Также клуб покинут ассистент главного тренера Александр Гольц, контракт которого истек, и тренер по физподготовке Николай Пронин, уходящий из команды по собственному желанию.

Между тем главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран покинул пост после серии поражений команды, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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