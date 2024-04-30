В Белгородской области сбит украинский беспилотник
30 апреля 202413:31
Средствами противовоздушной обороны России 30 апреля около 12 часов дня (мск) был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации военного ведомства, действия беспилотника были расценены как попытка совершить теракт на объектах на территории Российской Федерации. Российские средства ПВО, несущие дежурство, уничтожили беспилотный аппарат, пресекая эту попытку.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - добавили в Минобороны РФ.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru