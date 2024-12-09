«Мы занимаемся душой»: Богдасаров назвал отличительную черту российского кино

В свою очередь актриса Анастасия Панина, которая исполнила одну из ролей в картине «Одна дома: Великолепная пятерка» отметила, что в современных реалиях не так просто сделать детское кино коммерчески успешным.

«Мне радостно от того, что возвращается молодежный видеоконтент. Спасибо создателям за это, потому что в такой сложный момент сложно продвигать детское и юношеское кино, сделать его коммерческим продуктом. Круто, что режиссеры обращаются к этому. Это сложно, но это такой залог на будущее», - рассказала она.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что сборы кинотеатров в новогодние праздники в 2025 году могут достичь 5 миллиардов рублей. При этом в начале 2024 года кинотеатры заработали 5,8 млрд рублей. Как заявил «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, прогноз на 2025 год объясняется тем, что афиши кинотеатров ничего не предложат зрителям от 20 до 25 лет, поскольку ожидаемые фильмы «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города» вряд ли будут интересны молодежной аудитории.

