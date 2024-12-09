«Мы занимаемся душой»: Богдасаров назвал отличительную черту российского кино
Советский кинематограф всегда был душевным, потому эти фильмы хочется пересматривать, рассказал НСН актер Михаил Богдасаров.
Советское и российское кино всегда было душевным, в то время как американское остается исключительно коммерческим, заявил корреспонденту НСН актер, заслуженный артист России Михаил Богдасаров на пресс-показе фильма «Одна дома: Великолепная пятерка». Фильм был показан в Москве 8 декабря в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском».
«Российский кинематограф очень сильно поменялся за последний год. К счастью, мы идем правильным путем, возвращаемся к традициям советского кино. Американское кино зарабатывает деньги, а мы занимаемся душой. Поэтому советское кино интересно смотреть много раз, а американское один раз посмотришь и на этом все. Никто не знает, что сегодня хочет видеть российский зритель, и все борются за то, чтобы узнать. Этим и занимаются уже почти 200 лет, что существует наш кинематограф. Картина «Одна дома: Великолепная пятерка» все-таки снята в традиции американского кино, это трехактная система. Фильм «Один дома» - культовый. Будем надеяться, что и наша новая картина тоже станет культовой. Пойдут ли люди в кино – не знаю. Узнаем в пятницу перед Новым годом», - заявил он.
В свою очередь актриса Анастасия Панина, которая исполнила одну из ролей в картине «Одна дома: Великолепная пятерка» отметила, что в современных реалиях не так просто сделать детское кино коммерчески успешным.
«Мне радостно от того, что возвращается молодежный видеоконтент. Спасибо создателям за это, потому что в такой сложный момент сложно продвигать детское и юношеское кино, сделать его коммерческим продуктом. Круто, что режиссеры обращаются к этому. Это сложно, но это такой залог на будущее», - рассказала она.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что сборы кинотеатров в новогодние праздники в 2025 году могут достичь 5 миллиардов рублей. При этом в начале 2024 года кинотеатры заработали 5,8 млрд рублей. Как заявил «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, прогноз на 2025 год объясняется тем, что афиши кинотеатров ничего не предложат зрителям от 20 до 25 лет, поскольку ожидаемые фильмы «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города» вряд ли будут интересны молодежной аудитории.
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