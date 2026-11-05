На Кубани административное здание загорелось из-за падения обломков БПЛА
5 ноября 202610:10
Юлия Савченко
Обломки беспилотников обнаружили в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В п. Ильич в результате падения фрагментов БПЛА на автостоянке загорелось административное здание», - отметили в ведомстве.
Возгорание ликвидировано.
Кроме того, в станице Старотитаровской обломки БПЛА повредили кровлю частного дома. Пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Рязани из-за налета беспилотников произошли возгорания на территории промышленных объектов.
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