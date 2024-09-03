Музыканты без работы? В индустрии призвали запретить монетизировать ИИ-контент
Искусственный интеллект является угрозой для музыкального рынка, поскольку из-за него артисты могут остаться без средств для существования, отметил в эфире НСН гендиректор НФМИ Никита Данилов.
Необходимо внести в Гражданский кодекс РФ положения, которые запретят монетизировать контент, полностью созданный искусственным интеллектом (ИИ), заявил корреспонденту НСН гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов на Восточном экономическом форуме.
«Нужно напрямую регулировать это Гражданским кодексом. То есть, тот контент, который делается с помощью творчества человека, должен охраняться с точки зрения интеллектуальной собственности. А тот контент, который полностью синтезирован, с нашей точки зрения, вообще не должен охраняться, не должен монетизироваться, потому что он полностью синтезирован... Нет творческого вклада в развитие этого контента», – сказал Данилов.
Он отметил, что ИИ является угрозой для музыкального рынка, поскольку из-за него артисты могут остаться без средств для существования.
«Для традиционного музыкального рынка искусственный интеллект – это больше угроза, потому что наш рынок традиционно связан с работой живых творцов, авторов, исполнителей, музыкантов. Поэтому для нас это, скорее всего, не столько возможности, сколько частичная угроза, потому что наши артисты могут через какое-то время остаться просто без средств для существования. Здесь нужен баланс интересов между искусственным интеллектом и традиционным живым рынком, артистами», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее певица Бьянка заявила, что технологии искусственного интеллекта могут заменить авторов песен. Она отметила, что с помощью нейросетей сама может написать текст на уровне лучших мировых произведений, передает «Радиоточка НСН».
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