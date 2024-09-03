Музыканты без работы? В индустрии призвали запретить монетизировать ИИ-контент

Он отметил, что ИИ является угрозой для музыкального рынка, поскольку из-за него артисты могут остаться без средств для существования.

«Для традиционного музыкального рынка искусственный интеллект – это больше угроза, потому что наш рынок традиционно связан с работой живых творцов, авторов, исполнителей, музыкантов. Поэтому для нас это, скорее всего, не столько возможности, сколько частичная угроза, потому что наши артисты могут через какое-то время остаться просто без средств для существования. Здесь нужен баланс интересов между искусственным интеллектом и традиционным живым рынком, артистами», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее певица Бьянка заявила, что технологии искусственного интеллекта могут заменить авторов песен. Она отметила, что с помощью нейросетей сама может написать текст на уровне лучших мировых произведений, передает «Радиоточка НСН».

