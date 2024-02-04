Певица Бьянка заявила о ненужности авторов песен из-за нейросетей
Технологии искусственного интеллекта могут заменить авторов песен, считает российская певица Бьянка. Свое мнение она высказала в интервью «Звук Медиа».
«Такие люди, как писальщики текстов, они уже не особенно-то и нужны», - сказала исполнительница.
Бьянка заявила, что с помощью нейросетей сама может написать текст на уровне лучших мировых произведей. Артистка призналась, что искусственный интеллект помогает ей качественнее делать свою работу.
Ранее сообщалось, что нейросеть смогла исполнить популярные песни российского певца SHAMAN и группы «Ласковый май» голосом лидера ДДТ Юрия Шевчука, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru