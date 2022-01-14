Музыкант Эд Ширан начал строить себе гробницу
Британский исполнитель Эд Ширан решил возвести себе гробницу, сообщает «РЕН ТВ».
Она будет находиться в новой церкви на территории его особой «мини-деревни». Гробница будет тщательно спроектирована. В нее поместят тело музыканта после смерти. Размер сооружения составит 2,71 метра на 1,8 метра. Гробница будет рассчитана на два тела.
Местный совет одобрил строительство не только гробницы, но и часовни. Известно, что внутри будет вестибюль, винтовая лестница, маленькая галерея и основное пространство. Крыша будет выполнена из свинца. Стены выкрасят в кремовый цвет.
Напомним, Эд Ширан в своём Instagram заявил, что его песня «Shape Of You» стала первой в истории композицией, которая перешагнула отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify.
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