Адель, Эд Ширан и Дэйв получили наибольшее число номинаций на премию BRIT Awards
Исполнительницы Адель и Little Simz, музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв номинированы на престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards сразу в четырех номинациях, сообщает ТАСС.
Церемония объявления номинантов состоялась 18 декабря. Эти артисты будут соревноваться с исполнителем Сэмом Фендером в категории «Музыкант года».
Церемония вручения наград состоится 8 февраля 2022 года на лондонском стадионе O2 Arena. BRIT Awards считается британским аналогом американской Grammy.
Тем временем, музыканты Эд Ширан и Элтон Джон выпустили 3 декабря совместный рождественский трек «Merry Christmas», исполнители также подготовили клип, где воссоздали сцену «У порога» из фильма «Реальная любовь».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
- Перечислены способы экономии на покупке автомобиля
- Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»
- СК проводит проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
- Следователи заинтересовались госпитализацией младенца с ожогами в Петербурге
- Всемирный банк одобрил выделение 300 млн евро для Украины
- Ил-76 доставили в Подмосковье российских и афганских граждан
- Назван необычный симптом «омикрона»
- Начальника орловского УГИБДД заподозрили в мошенничестве
- СМИ: Байден готовится выступить с обращением к нации
- Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для воевавших в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru