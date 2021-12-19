Адель, Эд Ширан и Дэйв получили наибольшее число номинаций на премию BRIT Awards

Исполнительницы Адель и Little Simz, музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв номинированы на престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards сразу в четырех номинациях, сообщает ТАСС.

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Церемония объявления номинантов состоялась 18 декабря. Эти артисты будут соревноваться с исполнителем Сэмом Фендером в категории «Музыкант года».

Церемония вручения наград состоится 8 февраля 2022 года на лондонском стадионе O2 Arena. BRIT Awards считается британским аналогом американской Grammy.

Тем временем, музыканты Эд Ширан и Элтон Джон выпустили 3 декабря совместный рождественский трек «Merry Christmas», исполнители также подготовили клип, где воссоздали сцену «У порога» из фильма «Реальная любовь».

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