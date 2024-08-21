Музыкальный конкурс «Новая волна–2024» покажут на телеканале «Россия»

Открытие двадцатого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2024» в Сочи будут транслировать 23 августа на телеканале «Россия», сообщает РИА Новости.

Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год

На сцене свои хиты исполнят популярные певцы. Вести вечер будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Оценивать конкурсантов будут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юрий Антонов, Ани Лорак, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, Anna Asti.

На телеканале «Россия» также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни, творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова.

Ранее Губин опроверг слухи о возвращении на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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