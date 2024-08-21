Музыкальный конкурс «Новая волна–2024» покажут на телеканале «Россия»
Открытие двадцатого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2024» в Сочи будут транслировать 23 августа на телеканале «Россия», сообщает РИА Новости.
На сцене свои хиты исполнят популярные певцы. Вести вечер будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Оценивать конкурсантов будут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юрий Антонов, Ани Лорак, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, Anna Asti.
На телеканале «Россия» также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни, творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова.
Ранее Губин опроверг слухи о возвращении на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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