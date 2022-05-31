Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год

Оргкомитет международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» объявил о переносе мероприятия.

Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2023 год

В заявлении организаторов, которое опубликовано на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», говорится, что конкурс перенесли с августа текущего года на 2023 год.

«Перенос дат... обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, оргкомитета и зрителей из разных стран», - поясняется в заявлении.

Ранее музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти летом 2022 года, перенесли на 2023 год, пишут «Известия».

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ФОТО: THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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