Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год

В заявлении организаторов, которое опубликовано на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», говорится, что конкурс перенесли с августа текущего года на 2023 год.

«Перенос дат... обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, оргкомитета и зрителей из разных стран», - поясняется в заявлении.

Ранее музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти летом 2022 года, перенесли на 2023 год, пишут «Известия».