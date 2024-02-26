Певец Андрей Губин опроверг слухи о возвращении на сцену

В беседе с порталом Woman.ru артист рассказал, что продолжает писать песни и поддерживает связь с музыкальной индустрией. При этом он заявил, что не планирует давать концерты.

По его словам, признаком возвращения к активной деятельности мог бы стать выход его новых песен на радио.

Также Губин опроверг сообщения о тайных корпоративах, но признал, что такие предложения поступали.

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что Губин возобновит концертную деятельность в 2024 году. По информации издания, артист якобы запросил за одно выступление 700 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

