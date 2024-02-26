Певец Андрей Губин опроверг слухи о возвращении на сцену
Российский певец Андрей Губин опроверг появившуюся в прессе информацию о своем возвращении на сцену в 2024 году.
В беседе с порталом Woman.ru артист рассказал, что продолжает писать песни и поддерживает связь с музыкальной индустрией. При этом он заявил, что не планирует давать концерты.
По его словам, признаком возвращения к активной деятельности мог бы стать выход его новых песен на радио.
Также Губин опроверг сообщения о тайных корпоративах, но признал, что такие предложения поступали.
Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что Губин возобновит концертную деятельность в 2024 году. По информации издания, артист якобы запросил за одно выступление 700 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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