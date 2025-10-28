В российский прокат выйдет режиссерская версия фильма «Стиляги»
В повторный российский прокат выходит фильм Валерия Тодоровского «Стиляги». Об этом сообщила пресс-служба Кинокомпания K24, которая выступит дистрибьютором картины.
Премьера картины состоялась в 2008 году. Спустя 17 лет после премьеры на больших экранах можно будет увидеть режиссерскую версию фильма про первую советскую субкультуру.
Действие разворачивается в Москве 1955 года. По сюжету образцовый комсомолец Мэлс (Антон Шагин) борется с движением стиляг, но неожиданно влюбляется в одну из них – девушку по прозвищу Польза (Оксана Акиньшина). В фильме-мюзикле также снимались Евгения Брик, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова и другие. В повторный прокат он выходит с 11 декабря.
Ранее сообщалось, что музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» по аудиоспектаклю на песни Владимира Высоцкого по итогу первого уикенда занял второе место по сборам, освоив кассу в 338,5 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
