Вечеринки и концерты: В Госдуме рассказали, как привлечь молодежь в музеи

По его словам, существует множество различных способов привлечь молодежь в музеи.

«Музеи играют ключевую роль в сохранении культурного наследия, но чтобы оставаться актуальными и интересными для подрастающего поколения, им необходимо развиваться. Использование современных технологий (виртуальные туры, мобильные приложения), создание активных и интерактивных музейных экспозиций, организация вечеринок и концертов внутри музея, партнерство с учебными заведениями и проведение специальных акций и скидок для молодежи – все эти инструменты помогут привлечь молодых людей. Это не только инвестиции в будущее самого музея, но и возможность дать новую жизнь историческому контексту через современные тренды и коммуникационные каналы. Так что задача у нас перед лицом: делать музейное пространство притягательным для юной аудитории сегодня – чтобы завтра эта аудитория была уже не просто посетителями, но и защитниками нашего общего культурного богатства», - заключил депутат.

Ранее заместитель директора по музейной деятельности и развитию Музея Михаила Булгакова Иван Назаров в интервью НСН рассказал о выставке костюмов главных героев экранизации романа «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина (премьера состоится 25 января 2024 года) «Вы судите по костюму?», которая пройдет с 19 января по 19 марта 2024 года, и о том, какие экспонаты можно будет увидеть в «нехорошей квартире».

