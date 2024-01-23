Вечеринки и концерты: В Госдуме рассказали, как привлечь молодежь в музеи
Депутат Сергей Соловьев заявил НСН, что музеям необходимо развиваться, чтобы быть в тренде и привлекать подростков.
Для привлечения молодежи в музеи, в них следует организовывать больше молодежных мероприятий, концертов и вечеринок, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в эфире НСН.
Ранее в музее Ван Гога в Амстердаме заявили о возобновлении продажи карточек с покемонами для привлечения молодой аудитории. Подобную акцию музей уже запускал ранее, пишет «Коммерсант». Тогда она привела к настоящему хаосу: игровая карта «Пикачу в серой фетровой шляпе» была распродана онлайн, а к кассам музея выстраивались огромные очереди.
«Средняя аудитория посетителей музеев варьируется в разных регионах России и зависит от типа музея. Обычно музеи стараются привлекать людей всех возрастных групп, но старшее поколение является более активными посетителями. Вопрос «нужна ли молодежь музеям» актуален как никогда, а ответ кажется очевидным - безусловно, нужна! Молодежь – это новое поколение посетителей, которое будет формировать спрос на культурные ценности в ближайшие годы. И самое важное, что сейчас приходится бороться за их внимание среди бесконечного потока информации», - сказал собеседник НСН.
По его словам, существует множество различных способов привлечь молодежь в музеи.
«Музеи играют ключевую роль в сохранении культурного наследия, но чтобы оставаться актуальными и интересными для подрастающего поколения, им необходимо развиваться. Использование современных технологий (виртуальные туры, мобильные приложения), создание активных и интерактивных музейных экспозиций, организация вечеринок и концертов внутри музея, партнерство с учебными заведениями и проведение специальных акций и скидок для молодежи – все эти инструменты помогут привлечь молодых людей. Это не только инвестиции в будущее самого музея, но и возможность дать новую жизнь историческому контексту через современные тренды и коммуникационные каналы. Так что задача у нас перед лицом: делать музейное пространство притягательным для юной аудитории сегодня – чтобы завтра эта аудитория была уже не просто посетителями, но и защитниками нашего общего культурного богатства», - заключил депутат.
Ранее заместитель директора по музейной деятельности и развитию Музея Михаила Булгакова Иван Назаров в интервью НСН рассказал о выставке костюмов главных героев экранизации романа «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина (премьера состоится 25 января 2024 года) «Вы судите по костюму?», которая пройдет с 19 января по 19 марта 2024 года, и о том, какие экспонаты можно будет увидеть в «нехорошей квартире».
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