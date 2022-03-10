Эрмитаж попросил музеи Милана вернуть картины с выставок

Государственный Эрмитаж направил Италии просьбу вернуть 25 картин, которые он передал двум миланским музеям для выставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей музейных площадок.

Как рассказали итальянские представители, художественные произведения будет необходимо вернуть до конца этого месяца. Как отмечается, музей Palazzo Reale выставил работу Тициана «Портрет молодой женщины» и Джованни Кариани «Искушение (Старик и молодая женщина)». Кроме того, музей Gallerie D"Italia должен отправить в Эрмитаж 23 картины.

«Наша выставка закрывается 27 марта, вернуть картины мы должны за неделю до этого», — отметила представитель Gallerie D"Italia.

Министр культуры Италии Дарио Франческини ранее дал понять, что работы стоит вернуть. Несмотря на то, что выставки были организованы мэрией Милана и частной площадкой Gallerie, в министерстве подчеркнули, что «если владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены».

