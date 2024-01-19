В музее Булгакова рассказали о новой выставке
На выставке «Вы судите по костюму?» посетители смогут погрузиться в атмосферу «нехорошей квартиры» и узнать больше об одном из самых известных романов Булгакова «Мастер и Маргарита», сказал НСН Иван Назаров.
Заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея М. А. Булгакова Иван Назаров в интервью НСН рассказал о выставке костюмов главных героев экранизации романа «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина (премьера состоится 25 января 2024 года) «Вы судите по костюму?», которая пройдет с 19 января по 19 марта 2024 года, и о том, какие экспонаты можно будет увидеть в «нехорошей квартире».
«Во время съемок новой экранизации наш музей сотрудничал с командой авторов, оказывал услуги по историко-культурной консультации. Сама же выставка позволяет познакомиться с костюмами, в которых снимались актеры в этой картине. Куратором выставки является Маргарита Басалаева, костюмы были созданы по эскизам Гали Солодовниковой, причем можно будет увидеть не только сами костюмы, но и эскизы. Выставку украсят ряд цитат из “Мастера и Маргариты”. Это позволит сопоставить то, как костюмы и внешность героев были представлены в романе Булгакова, и то, как герои выглядят в кинокартине. Также на выставке мы показываем трейлер из кинофильма “Мастер и Маргарита”, он будет представлен до выхода фильма в официальный прокат, а затем уже будет демонстрироваться ряд кадров из кинофильма. Параллельно с выставкой в музее сегодня был запущен аудиогид. Актер Евгений Цыганов озвучил различные фрагменты дневника Михаила Булгакова 1920-х годов, его письма, фрагменты произведений, чтобы все желающие могли погрузиться в атмосферу “нехорошей квартиры” и получить от этого исчерпывающее и очень содержательное удовольствие», — сказал Назаров.
По словам собеседника НСН, музей активно посещают москвичи и гости столицы.
«Во время новогодних праздников у нас был шквал аудитории. В музей на Большой Садовой в день приходили до 700 человек, что достаточно много. Часть посетителей, естественно, интересуется кинофильмом, причем у предыдущих экранизаций тоже достаточно притягательная история создания. Наши гости задают вопросы о том, снимались ли у нас какие-то фрагменты фильма, сопоставляют экранизацию с романом и так далее. Наверное, это вполне логично, потому что булгаковский феномен не ограничивается годами жизни самого писателя, а продолжается и сегодня. Кстати, посетители выставки узнают, что “нехорошая квартира” была отражена в целом ряде других произведений», — добавил он.
Ранее сообщалось, что роман «Мастер и Маргарита» стал самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году.
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