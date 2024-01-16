Путин предложил продлить проходящую на ВДНХ выставку «Россия»

На встрече с муниципальными служащими он указал, что экспозиция удалась, но «жалко что она закончится», поэтому он желает попросить «продлить её на летний период».

«Большое количество людей же приезжает в Москву, миллионы людей, с удовольствием придут. А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы подумаем», — заключил глава государства.

Ранее житель Барнаула Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Его наградили открыткой, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификатом на поездку на космодром Восточный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».