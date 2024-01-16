Путин предложил продлить проходящую на ВДНХ выставку «Россия»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили более четырёх миллионов человек, сообщает РИА Новости.
На встрече с муниципальными служащими он указал, что экспозиция удалась, но «жалко что она закончится», поэтому он желает попросить «продлить её на летний период».
«Большое количество людей же приезжает в Москву, миллионы людей, с удовольствием придут. А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы подумаем», — заключил глава государства.
Ранее житель Барнаула Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Его наградили открыткой, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификатом на поездку на космодром Восточный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский в Давосе заявил об отказе замораживать конфликт с РФ
- СМИ: В Молдавии заявили о росте запросов на получение гражданства от россиян
- Орбан заявил, что ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников
- Путин назвал фальсифицированными прошлые выборы в США
- «Ну не придурки?»: Путин об отказе Украины от переговоров с Россией
- Путин предложил продлить проходящую на ВДНХ выставку «Россия»
- Путин заявил о полном и абсолютном провале украинского контрнаступления
- Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски
- Офицер Росгвардии получил 6 лет тюрьмы за некачественную защиту Крымского моста
- Адвокат: Рэперу Vacio в ходе медкомиссии предложили служить в оркестре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru