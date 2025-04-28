Известный аккордеонист Пётр Дранга стал героем мультсериала «Простоквашино»

Известный российский аккордеонист Пётр Дранга стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм».

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Помимо камео музыканта в серии под названием «Битва инструментов» прозвучат также его авторские композиции.

Премьера эпизода состоялась в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает сопродюсером мультсериала «Простоквашино».

Ранее кота Матроскина из мультсериала «Трое из Простоквашино» признали самым популярным героем советских мультфильмов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из мультсериала «Простоквашино»
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