Известный аккордеонист Пётр Дранга стал героем мультсериала «Простоквашино»
25 апреля 202515:04
Известный российский аккордеонист Пётр Дранга стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм».
Помимо камео музыканта в серии под названием «Битва инструментов» прозвучат также его авторские композиции.
Премьера эпизода состоялась в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает сопродюсером мультсериала «Простоквашино».
Ранее кота Матроскина из мультсериала «Трое из Простоквашино» признали самым популярным героем советских мультфильмов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru