Режиссер Бронзит сравнил «Трех богатырей» с мультфильмами Disney

«Есть целый ряд обстоятельств, которые повлияли на такие сборы. Первое – это традиция идти в кино на «Богатырей» на Новый год. Это стало семейной традицией, как в Голливуде стало традицией идти на новый фильм от Disney. Это здорово, конечно! Студия «Мельница» создала прецедент, целый новогодний ритуал, что потрясающе. Хотя на «Кинопоиске» оценка всего 5,2. Но сборы говорят об обратном», - отметил он.

При этом санкции положительно повлияли на сборы российских картин, так как зрителям приходится выбирать из меньшего числа фильмов, заметил Бронзит.

«Второй факт – санкционное давление влияет на наше кино положительно, людям нечего смотреть, кинотеатрам нечего показывать. То, что сейчас идет в кинотеатрах, пользуется повышенным спросом. Куда людям идти в новогодние праздники? В кино! Но в кино не так много фильмов, поэтому все залы битком. Не так важно, нравится или нет, многие выбираются на каникулах в кино с детьми», - добавил режиссер.

Также Бронзит указал на рост цен на билеты, что, по его словам, сыграло не последнюю роль в рекордных сборах картины «Три Богатыря и Пуп Земли».

«А еще давайте не будем забывать, что резко повысилась цена на билет, это третий фактор. Сегодняшние 900 с лишним миллионов – это даже не то, что было три-четыре года назад. Это по тем меркам миллионов 600. Тогда средняя цена на билет была 270 рублей, сегодня – 390 рублей. Цена повысилась почти в два раза. И четвертый фактор – много вечерних сеансов, где билеты еще дороже», - заключил собеседник НСН.

Ранее режиссёр-мультипликатор студии «Мельница» Константин Феоктистов заявил, что новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет на экраны кинотеатров страны в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

