— Сколько времени заняла работа над «Hell Grind» от идеи до финальной версии? Как это соотносится с производством традиционного фильма аналогичной сложности?

Само производство фильма заняло 14 дней с готовым сценарием. Общая стоимость производства составила менее 500 тысяч долларов, включая 400 тысяч долларов вычислительных затрат. Над фильмом работала команда из 15 человек. Традиционное производство сопоставимого фильма обошлось бы примерно в 50 миллионов долларов, и заняло бы около двух-четырех лет вместе с разработкой, подготовкой, съёмками, постпродакшном.



— Как ИИ изменит ландшафт киноиндустрии в ближайшие годы? Или все меняется уже сегодня?



ИИ уже меняет киноиндустрию, и с каждым годом его роль будет только расти. Netflix заключил технологическое партнерство стоимостью 600 миллионов долларов, ориентированное на ИИ-инструменты для производства контента. Warner Bros. Discovery сообщила, что около 40% их реалити и документальных проектов уже используют ИИ на разных этапах работы. Голливуд уже проходит эту трансформацию, просто не всегда говорит об этом публично.

Меняется и отношение известных режиссеров. Мартин Скорсезе использовал генеративный ИИ для создания раскадровок нового фильма с Леонардо ДиКаприо и стал советником ИИ-компании. По его словам, «Кино — молодой вид искусства, которому около 125 лет. Мы должны быть открыты к тому, как оно может эволюционировать». Подобную позицию также высказывали Джеймс Кэмерон, Даррен Аронофски, Майкл Манн и другие известные режиссеры. Режиссер фильма "Маска" с Джим Керри, Чак Рассел, уже создает два своих следующих проектов на Higgsfield совместно со своей компанией Neumorphic AI.

ИИ делает кинопроизводство доступнее. Независимые режиссеры и небольшие студии смогут создавать проекты без многомиллионных бюджетов, а идеи, которые раньше годами ждали финансирования, смогут быстрее доходить до экрана. Уже есть примеры авторов, которые благодаря ИИ смогли создать короткометражные фильмы за месяцы вместо нескольких лет.

По прогнозам McKinsey, к 2030 году около 10 миллиардов долларов инвестиций в производство оригинального контента будут связаны с ИИ. Поэтому через 5–10 лет киноиндустрия может стать похожей на музыкальную индустрию после появления домашних студий: создавать контент сможет гораздо больше людей, а главным вызовом станет уже не производство, а внимание аудитории. Вопрос будет не «как снять фильм», а «как сделать так, чтобы его заметили».