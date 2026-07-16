Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков

Согласно материалам дела, в группе «Птаха aka Зануда» в соцсети «ВКонтакте» находились песни «Не поздно», «Не могу» и «Монолог». Правоохранители обнаружили в них положительную оценку наркотикам.

Сам музыкант вину не признал. По его словам, он действительно является автором указанных песен, однако не размещал их в соцсети.

По решению суда, Нуриева оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Ранее Никулинский районный суд оштрафовал рэпера Pharaoh (Глеб Голубин) на 80 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ в песнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

