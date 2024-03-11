Моргунову планируют похоронить 12 марта
11 марта 202401:02
Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову планируют похоронить в Москве 12 марта на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на ее племянника и главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова.
Однако он оговорился, сказав, что «это тоже не точно». «Прощание тоже будет там, вероятно», – указал Свиридов.
Ранее стало известно, что Моргунова умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru