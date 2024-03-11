Моргунову планируют похоронить 12 марта

Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову планируют похоронить в Москве 12 марта на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на ее племянника и главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова.

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Однако он оговорился, сказав, что «это тоже не точно». «Прощание тоже будет там, вероятно», – указал Свиридов.

Ранее стало известно, что Моргунова умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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