Моргунову планируют похоронить 12 марта

Однако он оговорился, сказав, что «это тоже не точно». «Прощание тоже будет там, вероятно», – указал Свиридов.

Ранее стало известно, что Моргунова умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

