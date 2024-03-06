Умер театральный режиссер Римас Туминас

Советский и литовский театральный режиссер и бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер на 73-м году жизни, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора культурной площадки Кирилла Крока.

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Туминас умер в реанимации итальянской клиники. Режиссер скончался после тяжелой болезни.

Театральный деятель родился 20 января 1952 года в литовском Кельме. В 1990 году он основал Малый театр Вильнюса.

В 2007 году Туминас стал художественным руководителем Театра имени Вахтангова, откуда был уволен в 2022 году.

В среду, 6 марта, стало известно о смерти в возрасте 89 лет британского поэта, драматурга и сценариста Эдварда Бонда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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