Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла в 84 года
Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ее окружении.
«Светлана Михайловна скончалась», - сказал собеседник.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. О времени и месте прощания станет известно позже.
Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Она вела передачи «Утренняя почта» и «Голубой огонек».
В конце февраля стало известно о смерти в возрасте 66 лет саратовского тележурналиста и бывшего депутата областной думы Алевтины Лосиной, передает «Радиоточка НСН».
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