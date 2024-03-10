Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла в 84 года

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ее окружении.

Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни

«Светлана Михайловна скончалась», - сказал собеседник.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. О времени и месте прощания станет известно позже.

Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Она вела передачи «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

В конце февраля стало известно о смерти в возрасте 66 лет саратовского тележурналиста и бывшего депутата областной думы Алевтины Лосиной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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