Моргенштерн признался, что соскучился по дому и хочет вернуться в Россию

По словам рэпера, он соскучился по дому.

«Дом — это ... банька, это дача, это пятьдесят грамм под "Русское радио" ... Вот что такое дом. Дом — это концерты, в конце концов, в родных городах, вот эти вот лица родненькие ... кричащие, сходящие с ума. Вот по чему я скучаю», — поделился Моргенштерн.

Исполнитель указал, что хочет «иметь возможность приезжать к себе домой», но боится возвращаться в РФ из ОАЭ. По словам Моргенштерна, он не знает, что его ждет в стране и «допускает все».

Рэпер-иноагент покинул Россию еще до начала специальной военной операции и живет в Дубае, напоминает Ura.ru. В августе Моргенштерн заявлял, что скучает по родине и допустил, что однажды может вернуться в РФ, пишет RT.

