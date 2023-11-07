Моргенштерн признался, что соскучился по дому и хочет вернуться в Россию
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) признался, что хочет вернуться в Россию. Об этом исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
По словам рэпера, он соскучился по дому.
«Дом — это ... банька, это дача, это пятьдесят грамм под "Русское радио" ... Вот что такое дом. Дом — это концерты, в конце концов, в родных городах, вот эти вот лица родненькие ... кричащие, сходящие с ума. Вот по чему я скучаю», — поделился Моргенштерн.
Исполнитель указал, что хочет «иметь возможность приезжать к себе домой», но боится возвращаться в РФ из ОАЭ. По словам Моргенштерна, он не знает, что его ждет в стране и «допускает все».
Рэпер-иноагент покинул Россию еще до начала специальной военной операции и живет в Дубае, напоминает Ura.ru. В августе Моргенштерн заявлял, что скучает по родине и допустил, что однажды может вернуться в РФ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru